На Дніпропетровщині росіяни вбили цивільних

Під вогонь російських окупантів потрапив Нікопольський район на Дніпропетровщині. Ворог випустив майже 30 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у п’ятницю, 23 вересня, росіяни вдарили з «Градів» та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Загалом по містах випустили майже 30 снарядів.

Унаслідок обстрілу у Марганці загинули двоє мирних мешканців – чоловік та жінка. За попередніми даними, ще дев’ятеро людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

Окупанти пошкодили вісім будинків, один – зруйнували повністю.

Окрім того, у Нікополі пошкоджено 10 будинків, а також лінія електропередачі. За даними Резніченка, без світла залишилися 2 200 родин.

Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та правоохоронці. Масштаби наслідків атаки уточнюються.