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Український захисник презентував максі-сингл з двох пісень

Андрій Котенський

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Військовослужбовець ЗСУ із позивним Remez презентував свій дебютний максі-сингл в якому ділиться історіями кохання та служби в лавах ЗСУ.

Пісня «Отряд імені Івана Сірка» – це гімн роти Remez’а, який він написав на прохання командира для підняття бойового дух побратимів.

Це пісня-розповідь про військових: хто захищає нашу країну зараз, які вони різні – стріляні й не стріляні. Про те, що в мирному житті не мали зустрітись, але вже як справжні брати, яких на відмінно від друзів, ми не обираємо – вони просто з’являються в нашому житті.

Виконавець, який служить на фронті також не оминув теми кохання.

Пісня «Марічка» – про закоханість та гарний мрійливий настрій, що роблять нас щасливішими.

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