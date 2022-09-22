У Львові вшанували пам’ять полеглих захисників України

У четвер, 22 вересня, на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять Героїв, які віддали життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Про це повідомив очільник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, народні депутати та представники місцевої влади поклали квіти до могил українських воїнів, похованих на Личаківському кладовищі. Також всі присутні вшанували пам’ять полеглих захисників хвилиною мовчання.

«Пам’ять про полеглих Українських воїнів, глибока шана їхньому безсмертному подвигу в ім’я України – запорука того, що ми, українці, за будь-яких умов продовжуватимемо разом боротись за нашу святу землю», – відзначив Олександр Ткачук.

Зазначимо, що 22 вересня у Львові проходить IX Всеукраїнський форум місцевого самоврядування. На захід прибули представники державної влади, органів місцевого самоврядування міністри та інші гості.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Павло Ткачук, Максим Козицький