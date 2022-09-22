У Львівській ОВА не показали документи, за якими дозволили виїхати сину Портнова

Львівська обласна військова адміністрація відмовилася надати копію заяви ГО «Народна самооборона», щодо надання дозволу на виїзд за межі України сину проросійського діяча Андрія Портнова Ігорю Портнову. У ЛОВА наголосили, що ця інформація є конфіденційною, оскільки містять персональні дані щодо осіб, які не давали згоду на їхнє оприлюднення, повідомляють Варіанти.

У відповіді журналістам йдеться, що звернення, які надходять до обласної військової адміністрації щодо сприяння у перетині кордону військовозобов’язаними водіями з метою перевезення гуманітарних вантажів, містять персональні дані таких водіїв.

«Оприлюднення цієї інформації ніяк не допоможе у забезпеченні захисту інтересів національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Таким чином… відсутні правові підставі надання копій запитуваних документів в яких містяться… персональні дані про військовозобов’язаних водіїв», – йдеться у відповіді ЛОВА.

Як відомо, син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов, у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою. Після цього він виїхав у напрямку Польщі, але так і не повернувся.

За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона». Вже наступного дня, 23 березня 2022 року, Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Разом із ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Обоє не повернулися в Україну.

Як заявляв виданню Високий замок заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, вони мають велику кількість заявок від людей, які їдуть за гуманітарною допомогою, й у них немає можливостей всіх перевіряти.

«У Львівської ОВА немає жодних застережень чи заборон, щоб його не внести у систему «Шлях». Він не є у жодному санкційному списку… З прізвищем Портнов є сотні людей… Адміністрація не наділена ні повноваженнями контролю, ні перевірки тих чи інших осіб. Але є постанова, яка дає нам право вносити осіб у систему, а як їх перевіряти – вона не дає жодного механізму», – наголосив Бучко.

Він додав, що у Львівській ОВА є звернення від ГО «Народна самооборона» щодо Ігоря Портнова і вони готові надіслати його журналістам.

Цікаво, що сам Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Одіозний Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року, але не в Україні. У США Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. Його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

З 27 серпня до 5 жовтня 2018 року Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

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