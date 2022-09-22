У Львівській лікарні виявили розтрати на понад 8 мільйонів гривень

У Львівській обласній клінічній лікарні без належних підстав витрачено понад 8,1 млн грн. Такі дані ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства Львівської обласної ради фахівцями Західного офісу Держаудитслужби.

Під час здійснення аудиту за період з 01 грудня 2019 року по 31 березня 2022 року виявлено, що лікарнею безпідставно здійснено оплату підрядній організації в сумі 6,1 млн грн, внаслідок завищення підрядною організацією обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт з капітального ремонту інженерних мереж та приміщень пологового корпусу лікарні.

«Підрядна організація серед виконаних робіт зазначила зайві площі облицювання стін керамічною плиткою, покриття лінолеумом, фарбування стелі та інші ремонтні роботи. Також аудиторами встановлено, що лікарнею здійснено оплату підрядній організації за фактично неотримані дзеркала, умивальники, душові кабіни тощо. Загальна задекларована вартість виконаних підрядною організацією робіт становила 42,3 млн грн, яку повністю лікарнею оплачено», – йдеться у повідомленні Держаудитслужби.

Окрім того аудитори виявили недоліки при проведенні розрахунків з кейтеринговою компанією, яка надавала харчування пацієнтам стаціонару. Як результат, кейтеринговій компанії без належних підстав виплачено понад 765 тис. грн. Ще понад 340 тис. грн лікарня сплатила за комунальні послуги, спожиті тією самою кейтеринговою компанією при організації харчування пацієнтів лікарні.

Під час ревізії вдалося відшкодувати втрат фінансових ресурсів на загальну суму 1,3 млн грн.

За допущені порушення відповідальних посадових осіб лікарні мають притягнути до адміністративної відповідальності.

Матеріали ревізії передано до Галицької окружної прокуратури м. Львова та долучено до кримінального провадження.

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