Студентам іноземних вишів заборонили виїжджати з України, – Держприкордонслужба

З 14 вересня чоловіки-студенти іноземних вишів більше не можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Так, в березні чоловікам, які були студентами до запровадження воєнного стану в Україні, дозволили виїжджати з України для продовження навчання. Однак вже 14 вересня Держприкордонслужба перестала пропускати чоловіків-студентів, які підпадають під мобілізацію.

Демченко зазначив, що відповідне рішення прийняте найвищим військовим керівництвом через велику кількість порушників, які підробляють документи про навчання за кордоном.

«Останнім часом ми бачимо дуже багато спекуляцій, коли масово підробляють документи начебто про навчання в іноземних вишах. Лише протягом липня-серпня ми виявили близько 600 таких документів», – пояснив він.

Речник Держприкордонслужби нагадав, що громадянам України від 18 о 60 років загалом обмежений виїзд за межі України. Також він додав, що винятки прописані в постанові уряду №57, яка передбачає правила перетину кордону громадянами України в період воєнного стану, але категорії студентів серед них немає.

Нагадаємо, 21 вересня українські студенти розпочали акцію протесту біля кордону через те, що їх не випускають з країни і вони не можуть розпочати навчання в іноземних вишах. У пункті пропуску «Шегині» зібралися десятки молодих людей.