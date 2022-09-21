За розробку дрона-міношукача українця визнали кращим студентом світу

17-річного українця Ігоря Клименка, який розробив дрон-міношукач, визнали кращим студентом у світі. На свій винахід від отримає 100 тисяч доларів стипендії. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України у Facebook.
Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. У своїх 17 років хлопець розробив власний дрон-міношукач.
«Про розробку власного дрона він мріяв ще з 2014 року. Два роки тому він розробив прототип і почав презентувати його на різних виставках. Під час бойових дій поблизу свого села Ігор жив у підвалі та продовжував працювати над приладом під звуки вибухів та ракет», – йдеться у повідомленні.
Саме за цей винахід Ігоря Клименка визнали кращим студентом світу за версією премії Global Student Prize. На свою розробку він отримав 100 тисяч доларів стипендії.
Як йдеться на сайті премії, 20 вересня Ігор отримав отримав золоту статуетку під час тижня ООН в Нью-Йорку.
Коли розпочалася російсько-українська війна у 2014-му, хлопець вчився лише у 5 класі і вже зрозумів, що хоче допомогти країні, тож почав розробляти роботів для розмінування. У 10 класі він став використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке презентує на численних конкурсах та виставках.
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Наталя Дуляба