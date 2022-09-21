За розробку дрона-міношукача українця визнали кращим студентом світу

17-річного українця Ігоря Клименка, який розробив дрон-міношукач, визнали кращим студентом у світі. На свій винахід від отримає 100 тисяч доларів стипендії. Про це йдеться на сторінці Верховної Ради України у Facebook.

Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. У своїх 17 років хлопець розробив власний дрон-міношукач.

«Про розробку власного дрона він мріяв ще з 2014 року. Два роки тому він розробив прототип і почав презентувати його на різних виставках. Під час бойових дій поблизу свого села Ігор жив у підвалі та продовжував працювати над приладом під звуки вибухів та ракет», – йдеться у повідомленні.

Саме за цей винахід Ігоря Клименка визнали кращим студентом світу за версією премії Global Student Prize. На свою розробку він отримав 100 тисяч доларів стипендії.

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Як йдеться на сайті премії, 20 вересня Ігор отримав отримав золоту статуетку під час тижня ООН в Нью-Йорку.

Коли розпочалася російсько-українська війна у 2014-му, хлопець вчився лише у 5 класі і вже зрозумів, що хоче допомогти країні, тож почав розробляти роботів для розмінування. У 10 класі він став використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке презентує на численних конкурсах та виставках.

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