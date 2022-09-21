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Валерій Залужний: «Жодні заяви Кремля не вплинуть на готовність боротися»

Анастасія Диняк

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на заяву Путіна про оголошення часткової мобілізації:

«Збройні Сили України вісім років і сім місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням.

Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України.

Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.

Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією.

Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!».

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