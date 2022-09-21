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Російські військові скалічили в Україні ще чотирьох дітей

Андрій Котенський

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Станом на ранок середи, 21 вересня, російські військові вбили 391 дитину в Україні, ще щонайменше 764 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Від 24 лютого в Україні постраждали більше ніж 1155 дітей внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 397, Харківській – 225, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 47, Дніпропетровській – 26.

20 вересня внаслідок обстрілу ворогом селі Грушівка Куп’янського району Харківської області отримали поранення четверо дітей віком від 10 до 14 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2500 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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