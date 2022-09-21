Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю

Російські окупанти випустили п’ять ракет по Запоріжжю. Є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Так, у середу, 21 вересня, росіяни випустили п’ять ракет по трьох районах обласного центра. Окрім того, ще два снаряди впали у полі на околицях міста.
За даними Старуха, унаслідок обстрілу травмовані троє людей. Одного з постраждалих госпіталізували з контузією.
Тимчасово виконуючий обов’язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв додав, що окупанти пошкодили об’єкти інфраструктури і приватні будинки. Наразі масштаби руйнувань встановлюються.
Нагадаємо, 21 вересня о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС
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Анастасія Диняк