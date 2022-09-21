Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю

Російські окупанти випустили п’ять ракет по Запоріжжю. Є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Так, у середу, 21 вересня, росіяни випустили п’ять ракет по трьох районах обласного центра. Окрім того, ще два снаряди впали у полі на околицях міста.

За даними Старуха, унаслідок обстрілу травмовані троє людей. Одного з постраждалих госпіталізували з контузією.

Тимчасово виконуючий обов’язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв додав, що окупанти пошкодили об’єкти інфраструктури і приватні будинки. Наразі масштаби руйнувань встановлюються.