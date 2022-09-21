ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти випустили п’ять ракет по Запоріжжю. Є постраждалі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Так, у середу, 21 вересня, росіяни випустили п’ять ракет по трьох районах обласного центра. Окрім того, ще два снаряди впали у полі на околицях міста.

За даними Старуха, унаслідок обстрілу травмовані троє людей. Одного з постраждалих госпіталізували з контузією.

Тимчасово виконуючий обов’язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв додав, що окупанти пошкодили об’єкти інфраструктури і приватні будинки. Наразі масштаби руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 21 вересня о 01:13 в результаті чергового обстрілу Запорізької АЕС рашистськими терористами було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал