Рада дозволила демобілізовувати багатодітних чоловіків

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7678 – віднесення до підстав звільнення з військової служби наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

За це рішення проголосували 331 народний депутат, передає Укрінформ.

Відтак, чоловіки, в яких з’явилася третя дитина, мають право на демобілізацію.

Як повідомив автор законопроєкту, депутат Олексій Гончаренко, закон передбачає, що батьки, у яких третя дитина народилася під час військової служби, мають право на демобілізацію.

«Ті чоловіки, які мають трьох дітей – не підлягають мобілізації. Але якщо батько вступив до лав ЗСУ, а третя дитина народилася вже після цього – він не мав шансів на демобілізацію», – пояснив парламентарій.

У перші дні повномасштабного вторгнення багатодітні чоловіки були мобілізовані до лав ЗСУ. Вони мали право призиватись за власним бажанням, але на практиці це працювало не усюди.

«Тому я запропонував додати до закону ще одну причину для звільнення з військової служби під час воєнного стану – наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тож, якщо дитина народилась вже під час служби, то військовий матиме право на демобілізацію», – пояснив Гончаренко.

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