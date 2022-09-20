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Росіяни продовжують атакувати цивільні об’єкти, – Генштаб

Анастасія Диняк

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Російські військові продовжують обстрілювати українські цивільні та військові об’єкти на майже всіх напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У вівторок, 20 вересня, російські окупанти завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Внаслідок терористичних дій російських військ за 20 вересня постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів.  Серед них – Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське;

на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів.  Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

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