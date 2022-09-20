Прикордонники потопили диверсантів у Сіверському Донці

Ворожа диверсійна група намагалась форсувати річку Сіверський Донець, однак її оперативно знищили. Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

Четверо російських диверсантів вирішили переплисти Сіверський Донець та потрапити в тил наших військ. Втім ворожу групу вчасно виявили прикордонники, що діють на Святогірському напрямку (околиця Донеччини).

«За допомогою тепловізора прикордонники виявили підготовку противника, а коли човен з чотирма диверсантами дістався середини ріки, відкрили вогонь. Плавзасіб перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, що річка Сіверський Донець є головною водною артерією сходу України, права й найбільша притока Дону. Вона протікає територією Харківської, Донецької та Луганської областей.

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