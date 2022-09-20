Окупанти вивозять загиблих вантажівками з Херсонщини на Донечинну

Українські військові продовжують атакувати позиції російських окупантів одразу на кількох напрямках. Лікарні на тимчасово окупованих територіях переповнені пораненими росіянами, а загиблих вивозять вантажівками. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони України на Бахмутському та Авдіївському напрямках російська армія продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями РФ.

Окрім того, з території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил РФ. Кількість наразі уточнюється.

Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України.

Протягом вівторка, 20 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Нагадаємо, на війні проти України Росія втратила загалом 54 810 своїх військових, 2216 танків, 251 літаки, 217 вертольотів і 925 безпілотників.