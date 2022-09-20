Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Бахмуті, під завалами шукають двох людей

У ніч на вівторок, 20 вересня, російські окупаційні війська обстріляли житловий 5-поверховий будинок у Бахмуті. Під завалами можуть бути двоє людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Facebook.

Близько 01:00 год. ночі рашисти здійснили авіаудар по Бахмуту і влучили у житлову 5-поверхівку. Під завалами шукають двох людей.

«У будинку обвалилися три під’їзди. Під завалами можуть бути дві людини. На місці працюють рятувальники», – відзначив Павло Кириленко.

За його словами, ніч на Донеччині пройшла неспокійно. Під обстріли російських окупантів потрапили Сіверськ, Авдіївку і Богоявленку. В Сіверську зруйновано мінімум два житлові будинки, інформації про постраждалих поки нема. Всі наслідки ворожих обстрілів встановлюються.

Протягом 19 вересня росіяни вбили мирного жителя у Торецьку, ще 12 мешканців Донеччини зазнали поранень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 862 мешканців Донецької області і ще 2173 поранила. Встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі досі неможливо.

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