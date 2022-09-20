ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщини втратила захисника Руслана Дармограя

Андрій Котенський

|

Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Борислава Руслан Дармограй. Про це повідомила Бориславська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

За даними мерії, 36-річний захисник загинув у суботу, 17 вересня.

У Героя залишилась дружина, 13-річний син, 11-річна донечка, брат та батьки.

Світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!

Інформацію про зустріч та прощання з Русланом Дармограєм повідомлять додатково.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал