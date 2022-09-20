Львівщини втратила захисника Руслана Дармограя

Під час виконання бойового завдання загинув захисник із Борислава Руслан Дармограй. Про це повідомила Бориславська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

За даними мерії, 36-річний захисник загинув у суботу, 17 вересня.

У Героя залишилась дружина, 13-річний син, 11-річна донечка, брат та батьки.

Світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!

Інформацію про зустріч та прощання з Русланом Дармограєм повідомлять додатково.

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