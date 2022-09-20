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Львівщина прощається із Василем Пелешем, який пережив полон та загинув на фронті

Андрій Котенський

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На війні загинув легендарний захисник Василь Пелеш зі Старого Самбора. Він помер 18 вересня у лікарні Дніпра після важкого поранення на фронті. Сьогодні тіло героя зустріли на Самбірщині, а вже завтра, 21 вересня, поховають у рідному Старому Самборі, повідомляє Самбірська міська рада.

Як відомо, Василь Пелеш родом із Старого Самбора. Ще у 2014 році молодий чоловік з перших днів російської агресії у складі добровольчого батальйону «Айдар» боронив Україну від ворога.

У серпні 2014 року він єдиний вижив зі свого екіпажу згорілого БТР під час боїв під Луганськом та потрапив у полон. Рашисти катували його і відтяли руку майже до плеча через татуювання «Слава Україні».

Його знали як людину принципову, з чіткою позицією, та непохитною силою волі.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому цього року Василь вступив на військову службу. Добровільно пішов в один з київських військкоматів та знову став до лав ЗСУ. І це тоді, коли Київ переживав надважкі часи. Наш захисник доставляв на передову боєприпаси у штурмовому батальйоні в/ч А4010.

Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав важке поранення, від якого помер у дніпровському шпиталі.

Сьогодні Василь Пелеш назавжди повернувся додому. У Самборі на площі пам’яті громада зустріла його і молитвою вшанувала пам’ять.

Поховають Героя у середу, 21 вересня, у рідному Старому Самборі.

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