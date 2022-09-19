Втрати Росії у повітрі значно зросли з початком контрнаступу ЗСУ, – британська розвідка

Втрати РФ з початком контрнаступу ЗСУ стали значно більшими, ніж були на початку повномасштабного вторгнення, через спроби підтримати наземні сили окупантів. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, російська авіація йде на більший ризик під час спроб надати безпосередню повітряну підтримку своїм наземним силам під тиском українського наступу.

«Ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана; існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника і потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, у той час, як лінії фронту швидко просувалися», – йдеться у повідомленні.

Також у розвідці додали, що відсутність переваги в повітрі є одним з основних факторів, який робить Росію вразливою в бойових діях на території України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 54 650 військових, 2 212 танків, 251 літак та 217 гелікоптерів.