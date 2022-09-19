Окупанти бояться втратити позиції на Запорізькому напрямку

На 208 добу війни російські окупаційні війська не відмовились від спроб захопити всю Донецьку область. ЗСУ відбили три ворожі атаки на Донеччині, активні бої тривають й на півдні України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 19 вересня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на обороні та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, на окремих напрямках проводить заходи щодо перегруповання своїх підрозділів, вводить резерви та не припиняє вести повітряну розвідку.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

За добу російські окупанти завдали 4 ракетні та 9 авіаційних ударів, здійснили понад 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура понад 24 населених пунктів. Це, зокрема Сіверськ, Краматорськ, Серебрянка, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Степове, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Ольгівське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Петрівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На інших напрямках противник відкриває вогонь із танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Миколаївка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Івашки, Гоптівка, Гур’їв, Козачок, Козача Лопань, Кудіївка, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке, Куп’янськ та Голубівка;

на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка, Білогорівка, Соснове, Миколаївка, Богородичне, Пришиб та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Верхньокам’янське, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Олександропіль, Юр’ївка, Розівка, Зайцеве та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Авдіївка, Семенівка, Опитне, Карлівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Білогірʼя, Новоандріївка, Малі Щербаки, Пречистівка, Новомайорське, Мирне, Дорожнянка, Нове, Вільне Поле, Степове, Мала Токмачка, Новояковлівка, Червоне, Залізничне, Малинівка, Павлівка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новопіль та Времівка.

На Південнобузькому напрямку агресор здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Під удари потрапили понад 30 населених пунктів, серед них – Снігурівка, Широке, Благодатівка, Нововознесенське, Сухий Ставок, Миролюбівка та Ольгине.

Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командування 58 загальновійськової армії російських окупаційних військ провело збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За даними Генштабу, на цьому заході наголошували на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву ЗСУ вглиб окупованої території.

«На полігоні поблизу міста Торез (Донецька область) окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув із місць позбавлення волі. Ним доукомплектують підрозділи 1 армійського корпусу, які зазнали втрат під час бойових дій», – кажуть у Генштабі.

На тимчасово захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають на територію РФ. Зі собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.

Протягом доби підрозділи ЗСУ відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

За добу українська авіація вразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.

Крім того, наші підрозділи ППО знищили російський літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три безпілотники.

Ракетні війська і артилерія вдарили по 5 опорних пунктах, районах зосередження особового складу та військової техніки, а також по 3 складах боєприпасів окупантів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено ураження живої сили та об’єктів російських окупантів, яке ЗСУ здійснили 18 вересня у Запорізькій області. Знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. Лише втрати пораненими склали більше 100 військовослужбовців.

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