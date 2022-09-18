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ЗСУ збили ворожий гелікоптер та п’ять безпілотників

Анастасія Диняк

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Повітряні сили України ліквідували п’ять російських безпілотники та ворожий гелікоптер Ка-52. Про це повідомили в пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, у суботу, 17 вересня, винищувальна, штурмова, бомбардувальна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила  близько десяти авіаударів по позиціях російських окупантів.

Також ЗСУ завдали вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворога.

Зокрема українські військові ліквідували п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня та один вертоліт Ка-52.

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