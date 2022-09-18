ЗСУ відбили атаки росіян одразу на кількох напрямках, – Генштаб

Українські військові відбили атаки російських окупантів одразу на кількох напрямках. Зокрема на Харківському, Запорізькому та Донецькому. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У неділю, 18 вересня, російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, зокрема це – Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка;

на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.