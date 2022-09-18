ЗСУ потопили російське судно з технікою та окупантами на борту

На півдні України ЗСУ потопили російську баржу на борту якої була ворожа техніка та окупанти. Цим судном ворог намагався переправити озброєння. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, наразі Збройні сили України тримають вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

Українським військовим вже вдалося знищити російську баржу.

«Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що в суботу, 17 вересня, на півдні України ліквідовано 62 окупанти та 5 одиниць броньованої техніки. Окрім того, ЗСУ зруйнували окупантам плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити.