ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ потопили російське судно з технікою та окупантами на борту

Анастасія Диняк

|

На півдні України ЗСУ потопили російську баржу на борту якої була ворожа техніка та окупанти. Цим судном ворог намагався переправити озброєння. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, наразі Збройні сили України тримають вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

Українським військовим вже вдалося знищити російську баржу.

«Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що в суботу, 17 вересня, на півдні України ліквідовано 62 окупанти та 5 одиниць броньованої техніки. Окрім того, ЗСУ зруйнували окупантам плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який ті намагалися полагодити.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати
Анастасія ДИНЯК
(Не)безпечне волонтерство під час війни: як не потрапити за ґрати

Після низки скандалів, коли відомих львівських активістів та волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги ...

АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

всі статті
Львівський портал