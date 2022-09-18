З одеських портів вийшли ще 8 суден з зерном

З портів Одеської області «зерновим коридором» вийшли ще вісім суден з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури в Facebook.
Так, у неділю, 18 вересня, о 10:00 год. з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли вісім суден. Ще два – чекають на свою чергу та сприятливі умови.
Загальна маса агропродукції на суднах, які прямуватимуть до країн Африки, Азії та Європи, складає 169,3 тисяч тонн.
Загалом з українських портів вийшло 165 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки. З України експортовано 3,7 мільйона тонн.
Угода про розблокування українських портів
22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.
26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.
1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.
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Анастасія Диняк