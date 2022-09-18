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В Україні можуть створити групу для розслідувань крадіжки гуманітарки

Анастасія Диняк

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Верховна Рада України планує створити тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради депутати планують створити тимчасову слідчу комісію. Відповідна постанова вже зареєстрована (№8031) та розглянута профільним комітетом.

Головою пропонують призначити члена фракції «Слуга народу» – Сергія Козиря. До складу увійдуть: вісім представників «СН», і по одному представнику від депутатських груп «Довіра», «ПЗЖМ» та «Відновлення».

«Заявлена мета: здійснення парламентського контролю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі посадовців обласної військової адміністрації та депутатів від «Слуги народу» та «Батьківщини» нібито підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги на мільйони доларів.

Також на складах у Чернігові зберігають продукти, у яких вже закінчується термін придатності. Гуманітарну допомоги не видають людям, а військова адміністрація ніяк не реагує на звернення.

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