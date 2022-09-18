Росіяни вчергове поранили цивільних на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки отримали поранення щонайменше троє людей. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у неділю, 18 вересня, вночі росіяни двічі відкривали вогонь по Нікополю з «Градів» та важкої артилерії. У місті зафіксовано майже 30 влучань снарядів. Унаслідок обстрілів постраждали троє місцевих мешканців. Зокрема 49-річна жінка та чоловіки 26 та 82 років.

Окупанти пошкодили декілька десятків багатоповерхівок і приватних будинків, автівки, господарські споруди, газоводи та лінії електропередач.

Також зайнялася пожежа на місцевому ринку. Рятувальники вже загасили вогонь.

Окрім того, ворог атакував Марганецьку громаду. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.