Росіянки просять чоловіків привезти «трофеї» з убитих українців, – СБУ

Дружини російських окупантів просять своїх чоловіків привезти з війни «трофеї» з вбитих українців або навіть чиюсь відрізану голову. Про це повідомили в СБУ.

Так, Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта, який воює в Україні, з нареченою. Жінка попросила військового привезти їй «трофеї» з війни. Зокрема нашивки, взуття, військові куртки, зняті з убитих українських військових.

Росіянка мріє, щоб її наречений після повернення з війни приєднався до ПВК «Вагнер» й тоді він зможе подарувати їй відрізану людську голову.

«Привезеш мені купу кітелів, чиюсь голову. Я Лізці показувала, як «Вагнер» відрізали голову чоловіку», – розказує жінка.

У СБУ наголосили, що росіяни будуть покарані за ганебне поводження з тілами вбитих українських військових.

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