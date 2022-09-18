РФ відправляє воювати росіян, які хотіли працювати охоронцями

У Росії почали «внутрішню самомобілізацію», зокрема воювати в Україну відправляють співробітників охоронної фірми. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території РФ проводяться заходи так званої «внутрішньої самомобілізації». Зокрема в Курській області людей набирають під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення.

Також у Нижегородській області співробітників організації «Атомохорона» залучають нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

Окрім того, на тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих «підрозділів МВС». Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію РФ.