Окупанти заявили про перестрілку в центрі Херсона

У Херсоні російські окупанти заявили, що між ними та групою невідомих осіб сталася стрілянина. Про це пише Українська правда.

Так, за даними окупаційної влади Херсона, стрілянина нібито відбулася в центрі міста у неділю, 18 вересня.

«Сталася сутичка між частинами російських збройних сил і невстановленою групою осіб», – йдеться у повідомленні.

Окупанти додали, що вбили нападників, а жертв серед окупантів і мирних жителів немає.