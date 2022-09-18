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Окупанти заявили про перестрілку в центрі Херсона

Анастасія Диняк

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У Херсоні російські окупанти заявили, що між ними та групою невідомих осіб сталася стрілянина. Про це пише Українська правда.

Так, за даними окупаційної влади Херсона, стрілянина нібито відбулася в центрі міста у неділю, 18 вересня.

«Сталася сутичка між частинами російських збройних сил і невстановленою групою осіб», – йдеться у повідомленні.

Окупанти додали, що вбили нападників, а жертв серед окупантів і мирних жителів немає.

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