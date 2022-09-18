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Окупанти вдарили по Краматорську

Анастасія Диняк

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Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині. Про це пише Українська правда.

Так, у неділю, 18 вересня, росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Унаслідок обстрілу постраждав готель. За попередньою інформацією, постраждала жінка.

Окрім того, за даними місцевих мешканців, від удару випали вікна в Краматорському економіко-гуманітарному інституті.

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