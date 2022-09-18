На Харківщині росіяни обстріляли психлікарню під час евакуації пацієнтів

Російські окупанти обстрілювали психіатричну лікарню на Харківщині під час евакуації пацієнтів. Є загиблі медики. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, у неділю, 18 вересня, медики намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні у селі Стрілеча на Харківщині. Всього в медзакладі понад 600 людей, вдалося вивести лише 30.
Під час евакуації росіяни почали масовий обстріл лікарні. Наразі відомо про чотирьох загиблих медичних працівників та двох поранених пацієнтів.
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Анастасія Диняк