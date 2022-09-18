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На Харківщині окупанти вбили цивільних у їхньому ж авто

Анастасія Диняк

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Російські військові з танка обстріляли цивільне авто на Харківщині. Люди, які були всередині, загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у суботу, 17 вересня, у прикордонному селі Стрілеча російські окупанти з танка обстріляли авто з людьми всередині. Унаслідок цього загинули дві жінки.

Окрім того, росіяни упродовж доби масово обстрілювали Харківський, Чугуївський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Унаслідок ворожих обстрілів у Чугуєві загинула 11-річна дівчинка. У Куп’янському районі росіяни поранили п’ятьох цивільних, у Харківському – трьох, зокрема 91-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали в Ізюмському районі та один – у Чугуївському.

Також у населених пунктах зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, АЗС, гаражі та виробничі об’єкти.

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