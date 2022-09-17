ЗСУ відбили п’ять ворожих атак на Донеччині

На 206 добу війни російські окупаційні війська не перестають обстрілювати позиції ЗСУ, інфраструктурні й цивільні об’єкти по всій Україні. Ворог досі намагається захопити всю територію Донецької області, українські захисники відбили тут п’ять атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 17 вересня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на обороні та утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також на зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках. Обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегруповання військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Російські окупанти обстрілюють будинки мирних українців та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Так, за добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків.

Загроза авіаційних та ракетних ударів зберігається по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у ситуації немає.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, – в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.

на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках агресор здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них – Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

«У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС вони затопили 9 вагонів для побудови в подальшому переправи. Водночас окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес при відмові від співпраці», – кажуть у Генштабі.

Протягом доби ЗСУ відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано ще 10 вересня по будівлі ТОВ «Алкосервіс», де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати.

Протягом доби українська авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження живої сили і техніки рашистів та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога наразі ще уточнюються.

Крім того, українські підрозділи ППО збили ворожий безпілотник, а ракетні війська й артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління та складу боєприпасів.

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