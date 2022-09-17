В Україні знищили 54 250 російських окупантів

Протягом п’ятниці, 16 вересня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів, 11 їхніх бойових броньованих машин, три танки, чотири артилерійські системи й один літак. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 17 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:

особового складу – 54 250 осіб ліквідовано (+200);

танків ‒ 2202 одиниці (+3);

бойових броньованих машин ‒ 4701 одиниця (+11);

артилерійських систем – 1306 одиниць (+4);

РСЗВ – 312 одиниць (+0);

засоби ППО – 168 одиниць (+0);

літаків – 251 одиниця (+1);

гелікоптерів – 216 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 одиниць (+3);

крилаті ракети – 236 одиниць (+3);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 одиниця (+21);

спеціальна техніка – 121 одиниця (+0).

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За оцінками Пентагону, на початку серпня загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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