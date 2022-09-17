В Україні знищили 54 250 російських окупантів

Протягом п’ятниці, 16 вересня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів, 11 їхніх бойових броньованих машин, три танки, чотири артилерійські системи й один літак. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 17 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 54 250 осіб ліквідовано (+200);
- танків ‒ 2202 одиниці (+3);
- бойових броньованих машин ‒ 4701 одиниця (+11);
- артилерійських систем – 1306 одиниць (+4);
- РСЗВ – 312 одиниць (+0);
- засоби ППО – 168 одиниць (+0);
- літаків – 251 одиниця (+1);
- гелікоптерів – 216 одиниць (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 одиниць (+3);
- крилаті ракети – 236 одиниць (+3);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 одиниця (+21);
- спеціальна техніка – 121 одиниця (+0).
Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.
За оцінками Пентагону, на початку серпня загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.
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Наталя Дуляба