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В Україні знищили 54 250 російських окупантів

Наталя Дуляба

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Протягом п’ятниці, 16 вересня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів, 11 їхніх бойових броньованих машин, три танки, чотири артилерійські системи й один літак. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 17 вересня втрати Росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – 54 250 осіб ліквідовано (+200);
  • танків ‒ 2202 одиниці (+3);
  • бойових броньованих машин ‒ 4701 одиниця (+11);
  • артилерійських систем – 1306 одиниць (+4);
  • РСЗВ – 312 одиниць (+0);
  • засоби ППО – 168 одиниць (+0);
  • літаків – 251 одиниця (+1);
  • гелікоптерів – 216 одиниць (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 одиниць (+3);
  • крилаті ракети – 236 одиниць (+3);
  • кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 одиниця (+21);
  • спеціальна техніка – 121 одиниця (+0).

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену цифру загиблих російських військових. Натомість кількість поранених окупантів у рази більша.

За оцінками Пентагону, на початку серпня загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 70-80 тисяч військових вбитими і пораненими.

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