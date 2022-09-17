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Росія кинула поранених «добровольців» Донбасу

Наталя Дуляба

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Росія відмовилась лікувати бійців так званого «Союзу добровольців Донбасу», яких із пораненнями евакуювали у Ростов-на-Дону. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому 17 вересня.

Так, підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого «Союзу добровольців Донбасу», який брав участь у штурмі Авдіївки. Поранених бійців цього незаконного збройного формування евакуювали у Ростов-на-Дону, проте там їх же й кинули.

«Пораненим представникам батальйону, яких евакуювали до Ростова-на-Дону, відмовили в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування», – кажуть у Генштабі.

Додамо, що Союз добровольців Донбасу – російська громадська організація, яку створили ще у 2015 році під протекцією екскуратора так званих «Л/ДНР» і колишнього помічника російського президента Путіна Владислава Суркова. Дослідники кажуть, що в цю парамілітарну організацію входять найманці, які воювали не лише на Донбасі, але й на Балканах або в Придністров’ї.

Станом на 2021 рік організацію очолював колишній «прем’єр-міністр» фейкової «ДНР» Олександр Бородай. Тоді ж Союз добровольців Донбасу підписав угоду з путінською партією «Єдина Росія», тож від нього можна балотуватись на виборах у РФ.

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