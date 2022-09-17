Окупанти знову атакували у районі Бахмута й Авдіївки, отримали відсіч

На 206 добу війни російська армія не полишає спроб захопити всю Донецьку область та втримати контроль над уже окупованими територіями України. ЗСУ знову відбили атаки рашистів у районі Бахмута й Авдіївки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 17 вересня.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організувати оборону та утримувати тимчасово захоплені території, а також зірвати активні дії ЗСУ на окремих напрямках. Агресор обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви та веде повітряну розвідку.

Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

Росіяни продовжують завдавати ударів по будинках мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми Міжнародного гуманітарного права.

За минулу добу агресор завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії.

Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник стріляв із танків, мінометів та артилерії, зокрема:

на Харківському напрямку, зокрема й із території російської федерації, – в районах населених пунктів Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Вільхуватка, Анискине, Синьок, Кам’янка, Пристін та Дворічна;

на Слов’янському напрямку – в районі населених пунктів Гороховатка та Бахтин;

на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка та Яремівка;

на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив. Від вогню його артилерії постраждали Авдіївка, Веселе, Опитне, Нетайлове, Зелене Поле, Полтавка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 26 населених пунктів.

Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого «Союзу добровольців Донбасу», який брав участь у штурмі Авдіївки. Пораненим представникам батальйону цього незаконного збройного формування, яких евакуювали до Ростова-на-Дону, відмовили в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування.

«На тимчасово захоплених територіях Запорізької області так званий голова цивільно-військової адміністрації нещодавно заявив про посилення “санкцій” щодо патріотично налаштованих українських громадян. Відчуваючи рух опору, окупанти та колаборанти залякують людей позбавленням волі за надання підтримки представникам руху опору, а активістам погрожують примусовим вивезенням до самопроголошених “Л/ДНР”, де за подібну діяльність передбачена смертна кара», – кажуть у Генштабі.

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів й завдали їм втрат у районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один безпілотник ворога.

За минулу добу ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по резервах окупантів в районах зосередження та на станції розвантаження. Втрати загарбників уточнюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.