У суботу, 17 вересня, російські окупаційній війська вдарили по Слов’янській ТЕС на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Facebook.

«Зранку російські окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС. Пошкоджено обладнання на території станції. Ворог навмисно цілить по інфраструктурних об’єктам області, намагаючись нанести якомога більшої шкоди, передусім мирному населенню», – написав він.

Після удару на території теплоелектростанції спалахнула пожежа, її намагаються загасити рятувальники. Відомо, після обстрілу перебої з водопостачанням почалися у сусідньому місті Миколаївка.

Зазначимо, що цьогоріч наприкінці травня «Донбасенерго» вирішило зупинити роботу Слов’янської ТЕС, яку російські окупаційні війська регулярно обстрілювали. Працівників евакуювали.

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