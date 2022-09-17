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На війні загинув стриянин Костянтин Степанов

Наталя Дуляба

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Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 37-річний стриянин Костянтин Степанов. Про це йдеться на сторінці Стрийської міськради у Facebook.

Костянтин Степанов загинув 10 вересня, виконуючи бойове завдання у Харківській області.

Чоловік був зі Стрия, учасник АТО. З першого дня повномасштабної війни добровольцем став за захист України. Йому було лише 37 років. Без батька залишились троє діток.

Тіло полеглого Героя привезуть до Стрия в неділю, 18 вересня. Чин похорону відбудеться о 15:00 год. у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

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