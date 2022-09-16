Виявили ще одного українського суддю із російським паспортом

Богдан Львов – заступник голови українського Верховного суду та очільник Касаційного господарського суду у його складі. У 2017 році, під час конкурсу до цього суду, він зазначив у своїй анкеті, що не має громадянства іншої країни. Але «Схеми» встановили, що це не відповідає дійсності. Насправді суддя Богдан Львов, окрім українського, має громадянство іншої країни. А саме – Російської Федерації, передає Радіо Свобода.

Обіймати державну посаду, маючи громадянство іншої країни – не просто заборонено українським законом. Після 2014 року, наявність паспорта громадянина РФ у представника влади України – природно викликає запитання більш серйозного характеру – про те, в інтересах якої з двох країн він працює?

За яких обставин український суддя Богдан Львов отримав громадянство країни-агресора? Чому не відмовився від нього ані після 2014 року, ані після 24 лютого 2022 року?

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Часто це – гучні справи, в яких на кону – великі гроші. Наприклад, боротьба Приватбанку за офісну будівлю, холдинг Дмитра Фірташа проти Антимонопольного комітету, справа Романа Ратушного: захист Протасового яру від забудови.

Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

Що відомо про цього суддю?

У сфері господарського правосуддя Богдан Львов вже давно. Він працював і за Ющенка, і потім за Януковича – у Вищому господарському суді. Це була найвища інстанція у майнових суперечках до реформи – і діяльність суду того періоду – предмет суспільного осуду, критики та розслідувань правоохоронців.

«Це була багатомільйонна система чи, можна сказати, ринок купівлі та продажу судових рішень», – розповідає голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Тоді, за часів президентства Януковича, судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обидва – як розповідали «Схеми», казково збагатились. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом…

До колишнього шефа Львова – Віктора Татькова українське правосуддя наразі так і не дотягнулось. Коли Янукович втік до Росії – суддя Татьков втік до Європи, і наразі живе у Відні, та відпочиває у Ніцці. Австрія відмовились екстрадувати його в Україну, посилаючись на поганий стан здоров’я.

Користуючись нагодою, журналісти направили запит до австрійського уряду – чи знають вони, що в особі Татькова вони прихистили не лише розшукуваного українського суддю, але і… громадянина Росії. Редакція чекає на відповідь. Бо в процесі розслідування про нинішнього очільника господарського правосуддя в Україні – Богдана Львова – «Схеми» знайшли російський паспорт і в його сумнозвісного попередника. Громадянином Росії Татьков став ще у 2017 – має і національний, і закордонний паспорт з двоголовим орлом.

Що відомо про Богдана Львова?

Коли Львов очолив Вищий Господарський суд замість Татькова та Ємельянова, він запам’ятався, зокрема, тим, що наполегливо радив підлеглим голосувати за конкретного суддю в інший суд – Конституційний.

«Щоб уникнути таки якихось випадків на майбутнє, величезне прохання – Конституційний суд – це Кривенко», – казав Львов на записах, які опублікували журналісти Bihus.Info.

Пізніше цей обраний суддя разом з іншими голосуватиме за визнання неконституційною норми статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Через що буде закрито 65 справ НАБУ. Сам Львов тиск на підлеглих суддів заперечив: «Якщо будь-кого там звинувачувати в тиску, це вчорашній день, на мій погляд»…

А в 2017-му «Схеми» його бачили на святкуванні у компанії впливових колег, від чиїх рішень, в тому числі залежала майбутня суддівська кар’єра Богдана Львова. Тоді на свято Богдан Львов приїхав у компанії Ярослава Романюка, який на той момент був членом Вищої Ради правосуддя. Саме від цього органу залежало призначення Львова на посаду судді у оновлений Верховний суд, куди Львов тоді подав свої документи на конкурс. Це була велика і гучна реформа 2017 року.

Тоді громадська рада доброчесності, проаналізувавши діяльність Львова та його майновий стан, дійшла висновку – суддя не відповідає критеріям доброчесності.

Втім до реформованого суду Львов все ж потрапив. Він був обраний суддею Касаційного господарського суду, а пізніше – його керівником та заступником голови Верховного суду у складі якого є згадана господарська палата.

Як проходив відбір?

В письмовій анкеті тоді ще кандидата на посаду судді Верховного суду на запитання, чи має він громадянство іншої країни, Богдан Львов зазначив: «Ні»

А насправді – «так». Він мав громадянство РФ як на етапі конкурсу, так і не позбувся його і досі. Російський паспорт Богдан Львов отримав ще наприкінці 90-их. Він тоді вже вершив правосуддя в Україні – на посаді судді військового суду Центрального регіону.

«Схеми» отримали в своє розпорядження витяг з реєстру «Роспаспорт» з двох різних джерел. Згідно з ним, паспорт громадянина РФ Богдана Львова оформлений у Москві, у 1999 році.

У заяві на отримання громадянства, поданій від імені Львова, підставою для видачі вказано його посвідчення військовослужбовця, яке Богдан Львов отримав ще при випуску з Червонопрапорного військового інституту Міністерства оборони СРСР, який він закінчив із відзнакою у 1989 році.

«Схеми» з’ясували, що у жовтні 2012 року на ім’я Богдана Львова, який на той момент вже обіймав посаду судді Вищого господарського суду України, був оформлений новий паспорт громадянина РФ.

Підстава заміни документу – досягнення 45-річного віку. Наявна і заява на новий паспорт, теж подана від його імені.

Того ж місяця, як свідчать дані перетину кордону, український суддя з’їздив потягом до Москви.

Також за допомогою даних, вказаних у його російському паспорті, журналісти віднайшли індивідуальний податковий номер Богдана Львова в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

Цей код не присвоюється автоматично із паспортом, за ним треба додатково звертатись у податкові органи Росії. Він Львову присвоєний у 2010 році.

Таким чином, записи в офіційних державних реєстрах Російської Федерації свідчать про наступне: український суддя Богдан Львов, отримавши у 90-их російський паспорт, не лише від нього не відмовився, піднімаючись кар’єрними сходами у системі українського правосуддя – а навпаки, поновив у 2012-му.

Не відмовився від громадянства країни-агресора суддя і після 2014-го року, після анексії Росією Криму, та з початком війни на Сході. Залишається громадянином РФ Богдан Львов і тепер, коли держава, яка видала йому паспорт, вторглась в Україну по широкій лінії кордону, захопила нові території та продовжує наступ.

На офіційному сервісі, де можна перевірити дійсність документу в реальному часі, видно, що станом на момент виходу цього розслідування, російський паспорт Богдана Львова серед недійсних не значиться…

Сам Львов стверджує, що про своє російське громадянство йому стало відомо лише від журналістів та озвучує версію, що це ймовірно спроба його дискредитувати…

Родинна квартира у Москві

«Схеми» також перевірили, чи користувався суддя цим російським паспортом. Наприклад, для операцій з нерухомістю. У своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії.

Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею володіють навпіл – теща українського судді та його дружина Інна Львова.

По-перше, його дружина теж виявилась громадянкою Російської Федерації. І цей факт суддя приховав у своїй декларації.

Що каже закон?

Що чекає на українських суддів, які мають паспорт країни-агресора?

Без прив’язки до персоналій свою думку озвучує Роман Маселко, новообраний член Вищої Ради правосуддя – органу, який в тому числі контролює дотримання суддями законів та професійної етики:

«Закон чітко говорить – набув громадянство іншої держави – втратив статус судді. Громадянин іншої держави не має права бути суддею. На моє переконання, наприклад, зараз виявилося, значить, потрібно отримати офіційне підтвердження. Якщо таке є – суддя має втрачати свій статус», – каже Маселко.

Набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень. Так визначено в Конституції України.

«Схеми» передали встановлені факти та документи голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

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