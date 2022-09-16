В Україні засудили ще двох корегувальників вогню

По 10 та 12 років тюрми отримали коригувальники обстрілів Черкас і Лисичанська. Про це йдеться у Facebook Служби безпеки України.

«До реальних термінів ув’язнення завдяки зібраним матеріалам Служби безпеки засуджено двох російських агентів, які співпрацювали з агресором з ідейних міркувань», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Черкасах ворожим інформатором виявився колишній співробітник органів виконавчої влади, «шанувальник» забороненої в Україні партії шарія. Контррозвідники встановили, що від початку широкомасштабного вторгнення рф чоловік збирав і передавав російським спецслужбам координати розташування:

блокпостів;

підрозділів ЗСУ та силових структур;

адміністративних будівель органів державної влади та судових установ.

«З метою конспірації чоловік надсилав фото з точною геолокацією об’єктів через закриті канали зв’язку. У ході слідства встановлено, що він планував не тільки передавати інформацію агресору, а й запросив у свого куратора цілий арсенал зброї. За його словами, «хотів бути готовим підтримувати війська зс рф, коли вони зайдуть на територію Черкаської області», – повідомляють силовики.

СБУ затримала зрадника у червні цього року під час виконання ним чергового «замовлення» – зйомки одного з військових об’єктів регіону.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Також СБУ повідомили про те, що в Лисичанську 27-річна місцева мешканка після вторгнення рф була завербована представником російських окупаційних військ.

«Під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк зловмисниця передавала ворогу відомості про розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України, у тому числі, кількість бойової техніки. Вона корегувала вогонь російської артилерії по Лисичанську, зокрема, по району в якому проживала. Вона надсилала куратору фотознімки пошкоджених будівель і фрагментів ворожих касетних боєприпасів з місць влучань. Крім того, детально описувала точність влучання та масштаби руйнувань. Також інформацію щодо результатів обстрілів Лисичанська вона розміщала у проросійській групі в Телеграм», – заявляють в СБУ.

У квітні контррозвідники СБУ знешкодили корегувальницю, а також встановили та затримали інших членів агентурної мережі. Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 28 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця отримала покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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