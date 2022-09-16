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Першокурсники Академії сухопутних військ склали присягу

Наталя Дуляба

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Першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного урочисто присягнули на вірність українському народу. Про це повідомив очільник вишу Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Урочистості пройшли у п’ятницю, 16 вересня. Сотні першокурсників склали Військову присягу на вірність українському народу.

«Дякую кожному з вас за шляхетний вибір – стати професійним офіцером – захисником нашої держави! Попереду у вас непростий шлях становлення українського офіцера. Поруч із вами будуть бойові офіцери та викладачі, які з відкритою душею віддадуть вам свої знання і досвід. З вами завжди буде молитва ваших батьків, їхня настанова на повагу до своїх командирів і начальників, на успішне навчання й опанування шляхетної професії», – звернувся до курсантів Павло Ткачук.

Після урочистої присяги курсантів благословив військовий капелан.

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