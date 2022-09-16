Першокурсники Академії сухопутних військ склали присягу

Першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного урочисто присягнули на вірність українському народу. Про це повідомив очільник вишу Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Урочистості пройшли у п’ятницю, 16 вересня. Сотні першокурсників склали Військову присягу на вірність українському народу.

«Дякую кожному з вас за шляхетний вибір – стати професійним офіцером – захисником нашої держави! Попереду у вас непростий шлях становлення українського офіцера. Поруч із вами будуть бойові офіцери та викладачі, які з відкритою душею віддадуть вам свої знання і досвід. З вами завжди буде молитва ваших батьків, їхня настанова на повагу до своїх командирів і начальників, на успішне навчання й опанування шляхетної професії», – звернувся до курсантів Павло Ткачук.

Після урочистої присяги курсантів благословив військовий капелан.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.