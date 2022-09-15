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ЗСУ ліквідували ще чотири російські винищувачі та 13 танків

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 53 850 військових, 2 193 танків, 250 літаків та 215 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 15 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу  ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2193 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4682 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1295 (+5) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 167 (+0) од,
  • літаків – 250 (+4) од,
  • гелікоптерів – 215 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 120 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Фотоілюстрація: Генштаб ЗСУ

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