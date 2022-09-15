ЗСУ ліквідували ще чотири російські винищувачі та 13 танків

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже близько 53 850 військових, 2 193 танків, 250 літаків та 215 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 15 вересня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ близько 53850 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2193 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4682 (+13) од,
- артилерійських систем – 1295 (+5) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 167 (+0) од,
- літаків – 250 (+4) од,
- гелікоптерів – 215 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилаті ракети ‒ 233 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3522 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 120 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Фотоілюстрація: Генштаб ЗСУ
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Андрій Котенський