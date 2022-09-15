В Маріуполі місцеві мешканці вийшли на мітинг

В тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці вийшли на черговий мітинг на проспект Перемоги. Люди незадоволені відсутністю води та електрики. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, маріупольці вийшли на вулиці через відсутність води та електрики в центрі Лівобережжя. За словами Андрющенка, окупаційна «влада» вже навіть не обіцяє й не дає людям надію на відновлення комунікацій.

Окрім того, з окупаційної «Маріупольтепломережі» звільнилися керівник та головний енергетик, адже вони не хочуть брати на себе відповідальність за неможливості розпочати опалювальний сезон.

«Черговий доказ того, що зима у квартирах буде холодною. Показові арешти та принесення в жертву колаборантів попереду – вже поруч», – йдеться в повідомленні.