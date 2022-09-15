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Російські військові скалічили та вбили ще двох дітей

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 15 вересня, російські військові вбили 384 дитини в Україні, ще щонайменше 750 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 393, Харківській – 210, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

13 вересня внаслідок обстрілу ворогом Харківської області поранено 14-річного хлопчика.

Окрім того за даними правоохоронців, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2480 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

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