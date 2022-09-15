На війні загинув захисник з Львівщини Роман Баран

Обороняючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув захисник з Городоччини Роман Баран. Про це у Facebook міський голова Городка Володимир Ременяк.

Роман Баран пішов захищати Батьківщину від російських загарбників. Герой загинув 12 вересня на Миколаївщині.

«Гіркоту чергової втрати переживає нині Городоцька громада. 12 вересня, захищаючи Українську незалежність, на Миколаївщині загинув наш краянин Роман Баран, мешканець села Калинка. Щирі співчуття матері, батькові, сину і донечці, брату, рідним та близьким Героя», – повідомив Володимир Ременяк.

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