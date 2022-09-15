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Мешканці Донеччини обікрали квартиру у Львові

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У Львові двоє чоловіків з Донеччини обікрали квартиру. Тепер їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

14 серпня близько 19:00 год. екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав повідомлення про те, що на вулиці Новознесенській обікрали квартиру. Зі слів заявниці, крадії проникли до помешкання та поцупили її особисті речі. Вони намагались втекти у напрямку вулиці Богдана Хмельницького і за ними побігли сусіди.

ТОРівці негайно приїхали на місце події і затримали втікачів. Ними виявились 28 і 42-річні мешканці Донецька. Останній раніше вже притягався до відповідальності за ч. 2 ст. 187 (Розбій) ККУ. Вони не змогли пояснити своїх дій та плутались у поясненнях.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Попередня кваліфікація події за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на термін від п‘яти до восьми років. Надалі справою займались слідчі.

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