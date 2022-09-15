Європарламент затвердив виділення Україні п'ять мільярдів євро допомоги

Європарламент затвердив виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це частина пакета у 9 мільярдів євро. Про це з посиланням на парламент повідомляє hromadske.

За виділення допомоги проголосували 534 депутати, 30 були проти та 26 утрималися. Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС.

5-мільярдна допомога є частиною пакета в 9 мільярдів євро, який у ЄС захотіли надати Україні ще в травні. Києву планують дати гроші в кредит зі строком погашення через 25 років і фактично без відсотків. Однак країни ЄС досі не могли домовитися, як саме фінансувати цю допомогу, тому дотепер Україні виділили лише 1 мільярд євро.

Рада ЄС 9 вересня схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ці кошти мають покрити невідкладні потреби України внаслідок російського вторгнення, а також допомогти України погасити свої фінансові зобов’язання, наприклад, щодо державного боргу.

Щодо ситуації з економікою України в травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна в умовах війни потребує щомісяця 5-7 мільярдів доларів міжнародної підтримки.

У липні в Нацбанку повідомляли, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна вже отримала від міжнародних партнерів майже 13 мільярдів доларів фінансової допомоги. А в серпні Україна отримала ще 4,7 мільярда доларів допомоги, завдяки чому її міжнародні резерви зросли на 13,6% і тепер становлять 25,4 мільярда доларів.

У Нацбанку кажуть, що поточний обсяг міжнародних резервів дозволить Україні фінансувати імпорт упродовж 4 місяців. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Міністерка економіки Юлія Свириденко наприкінці серпня розповідала, що економіка України має стабілізуватися 2023 року. Свириденко сказала, що чинні прогнози щодо валового внутрішнього продукту у 2023-му варіюють від подальшого скорочення на 0,4% до зростання на 15,5% після прогнозованого скорочення на 30-35% цього року.

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