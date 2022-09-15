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Авто Зеленського потрапило в ДТП

Андрій Котенський

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Автомобіль Президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП в Києві. Про це повідомив речник глави держави Сергій Никифоров.

За словами Никифорова водія легковика, який потрапив у ДТП із кортежом президента, госпіталізували.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої», – повідомив Сергій Никифоров.

Також відомо, що президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

Усі обставини ДТП з’ясують правоохоронці.

Фотоілюстрація: Харківський вимір

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