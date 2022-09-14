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ЗСУ звільнили Киселівку, на шляху до Херсона лише Чорнобаївка

Андрій Котенський

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13 вересня українські захисники звільнили село Киселівка на Херсонщині, тож від обласного центру їх відділяє лише Чорнобаївка, повідомив голова Херсонської облради Олександр Самойленко в ефірі національного марафону, повідомляє Українська правда.

«Вчора (13 вересня – ред.) був уже деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. І єдиний населений пункт, який розділяє на сьогоднішній день українську армію і міста Херсон, – це славнозвісна Чорнобаївка. Але вже вся Україна знає, що Чорнобаївка – то місце загибелі окупантів», – повідомив Олександр Самойленко.

Також він додав, що 13 вересня лунали вибухи на Карантинному острові у Херсоні – там ЗСУ «ювелірно влучили у місце проживання і концентрації окупантів».

Крім того, ЗСУ поцілили по скупченню окупантів на території Нової Каховки, Голої Пристані та кількох інших населених пунктів. Усі ці влучання супроводжувалися детонацією, тому, за словами Самойленка, росіяни втрачають можливості не те, що для супротиву, а й загалом для будь-якого руху і підкріплення.

Голова облради наголосив, що нині на Херсонщині переважає «настрій очікування у містян і приступи паніки в окупантів».

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