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За отримування російських паспортів хочуть впровадити кримінальну відповідальність

Андрій Котенський

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У Кабінеті міністрів підготували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта на тимчасово окупованих територіях та заклики до цього. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За участі фахівців ГПУ, СБУ, Мінреінтеграції, правозахисників, народних депутатів – підготовлено законопроєкт, який вводить кримінальну відповідальність за:

1) набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради;

2) пропаганду, публічні заклики, примушування до цього;

3) обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта держави-агресора.

У Мінреінтеграції зауважують, що отримання російського паспорту на тимчасово окупованих територіях виправдане лише у випадку, коли людина за допомогою цього «документу» намагається через РФ та треті країни повернутись у вільну Україну.

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