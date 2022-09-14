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З українських портів експортували вже 3,1 мільйона тонн зерна

Ольга Денисяка

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За 1,5 місяці роботи «зернового коридору» через порти Великої Одеси експортовано 3,1 млн тонн агропродукції. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

Всього за час роботи «зернового коридора» з українських портів вийшли 134 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Зокрема, 14 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 5 суден з 153 тис. тонн продовольства. Вони прямують до країн Азії та Європи.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

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